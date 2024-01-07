على متن 11 طائرة.. مرسى علم تستقبل 6 آلاف سائح اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، لاستقبال 11 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها ما يقرب من 6 آلاف سائح، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وتبين من جداول الوصول، اليوم الأحد، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة إيطاليا، ورحلتان من ألمانيا، و5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل 121 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم، أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.