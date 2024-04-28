الملياردير جين يحتفل بحفل زفافه فى أهرامات الجيزة

تزوج أنكور جاين الملياردير الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة Bilt Rewards الرائدة في مجال التكنولوجيا من مصارعة WWE السابقة إريكا هاموند في حفل زفاف فاخر أقيم في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في مصر.

تضمن حفل الزفاف عشاء سفاري في قلب غابة جنوب إفريقيا، وتجربة سفاري مليئة بالمغامرات في الغابة لمدة ثلاثة أيام، وهذا وحده كلف الزوجين 2000 دولار في الليلة.

شارك ملياردير التكنولوجيا صور زفافه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أنا أحبك. 26/04/2024 شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا!!! وإلى @zahi_hawass على زواجنا!! العديد من الصور والذكريات من حفل الزفاف في المستقبل. كانت الأيام القليلة الأكثر روعة. وشكرًا لجميع الأشخاص الذين جعلوا حفل زفافنا ممكنًا.

ومن الملاحظ أن الملياردير الهندي وجه الشكر للدكتور زاهي حواس بعد الانتهاء من حفل الزفاف في إشارة منه إلى حصوله على التصاريح والموافقات اللازمة لإقامة الحفل.

وأكدت وزارة السياحة والآثار في تصريحات سابقة ضرورة الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية أو المتحف، والالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع المدني ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط أو الفاعلية أو التصوير التي يقرها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تضمنت شروط المجلس الأعلي للآثار لاستضافة الاحتفالات والفعاليات الالتزام باللوائح والقرارات والنشرات الداخلية للمجلس الأعلى للآثار والمطبقة في كل منطقة أو موقع أثرى أو متحف، ويحظر ممارسة أي شعائر أو طقوس دينية أثناء إقامة النشاط أو الفعالية أو التصوير بالمناطق الأثرية والمتاحف فيما عدا المراسم المرتبطة بمناسبات الخطبة وعقد القران.