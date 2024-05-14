تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعا مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات، تناول مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية، وعددًا من المشروعات المستقبلة التي تدرس إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

تطوير صناعة السيارات في مصر

وقال "سمير" إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يُسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتًا إلى أن شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وتعد محط اهتمام للحكومة لتوطين صناعة السيارات في السوق المصرية.

وأوضح أن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام صناعة سيارات حقيقية تتضمن السوق الاستهلاكي الكبير وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية، بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

وحث الوزير ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت على دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين في مصر، لاسيما وأن السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

من جهتهم أعرب مسئولو شركة جنرال موتورز إيجيبت، عن حرص الشركة على تعزيز توجدها بالسوق المصرية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليًا عددًا من المشروعات الصناعية الجديدة في مصر، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.