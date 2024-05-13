الإثنين 13 مايو 2024
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اقتصاد

وزير التجارة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولى للتكييف والتبريد

الغرف التجارية
الغرف التجارية

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO والذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة.

شارك في الافتتاح عبيد بوعمة أكواه، سفير غانا بالقاهرة والبرتو بوركليني، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر والمهندس محمد حيدر، رئيس جمعية ASHRAE CAIRO وعدد من رؤساء الغرف الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وقال الوزير، إن المعرض يتضمن أجنحة وطنية من دول تركيا والصين والهند والإمارات وأوزباكستان والمجر والبحرين، ويشارك به 350 شركة محلية وعالمية من كبريات الشركات المتخصصة في هذه الصناعة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المحليين والعالميين، لافتًا إلى أن المعرض يضم عددًا كبيرًا من المنتجات ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع.

وأوضح "سمير" أن صناعة التبريد والتكييف تمثل إحدى الصناعات المهمة بقطاع الصناعات الهندسية والتي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصرية في هذه الصناعة المهمة للاستفادة من المقومات الكبيرة التي يمتلكها السوق المصرية والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والسوق الاستهلاكية الكبيرة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية.

وأضاف الوزير، أن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري مليارًا و272 مليون دولار.

ويعقد على هامش المعرض مؤتمر علمي متخصص حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف لاستعراض مستجدات مجال العزل الحراري والتهوية في أنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة، كما يتضمن استعراض التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع، وكذلك الأكواد المصرية والعالمية الخاصة بصناعة تكييف الهواء وكيفية الاستغلال الأمثل لها ومناقشة المتطلبات الحديثة للتصميم وكيفية توفير الطاقة وإنشاء محطات التبريد.

المعرض الغرفة التجارية وزارات التجارة وزارات التجارة والصناعة تكييف الهواء المهندس أحمد سمير وزير التجارة

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