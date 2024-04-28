مونوريل "الأهرامات".. نقاط الانطلاق والوصول

تستعد الدولة لافتتاح مشروع قطارات المونوريل المشروع الأكبر في مجال المواصلات بمصر، ويُعد المشروع أبرز ما قامت به الحكومة في مجال النقل السياحي، والذي سخَّرته في أعمال لتطويرات عدة أهمها مجال السياحة والآثار.

وتأتي أعمال تطوير منطقة الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع بالجيزة بعددٍ من الأعمال من بينها مجال النقل السياحي، ويستعرض "الدستور" في تقريره نقاط انطلاق والوصول لقطارات المونوريل بالمنطقة الأثرية الأبرز "الأهرامات".

محطات منوريل الأهرامات

يشمل خط المونوريل المقرر لخدمة منطقة الأهرامات 13 محطة ركاب وهي:

- أكتوبر الجديدة.

- المنطقة الصناعية.

- السادات.

- جهاز مدينة السادس من أكتوبر.

- جمعية المهندسين.

- جامعة النيل.

- هايبر وان.

- طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

- بشتيل وهي محطة ربط مع محطة سكك حديد بشتيل لقطارات الصعيد.

- المنصورية.

- المريوطية.

- الطريق الدائري.

- وادي النيل «محطة ربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق.

خط مونوريل غرب النيل

ويهدف خط مونوريل غرب النيل إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إضافة إلى خدمة التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر حيث سينقل ما يقارب من 500 ألف راكب/اليوم، ويمتد مسار المونوريل بطول 42 كم وعدد 12 محطة من محطة وادي النيل بمنطقة المهندسين حيث سيتم تبادل الخدمه مع الخط الثالث للمترو ثم يمتد بمحازة محور 26 يوليو مرورًا بمناطق المريوطية والمنصورية حتى يصل إلى مدينة الشيخ زايد عند هايبر ثم يستمر إلى مدينة السادس من أكتوبر ويعبر الأحياء السكنية بالمدينة حتى يصل إلى المنطقة الصناعية ومنطقة أكتوبر الجديدة كما سيتم تبادل الخدمة مع القطار السريع (السخنة /مطروح) في محطة نقابة المهندسين وبلغت نسبة التنفيذ 55% ومخطط افتتاحه في أكتوبر 2024.