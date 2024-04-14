تحفة فنية.. محافظة الجيزة تنشر صورًا لمحطة مترو جامعة الدول العربية بعد انتهائها

نشرت محافظة الجيزة صورًا لمحطة جامعة الدول العربية على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت صور المحطة تحفة فنية، من أعمال ديكورية وأعمال تشطيب.

وتعد محطة جامعة الدول ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C"، والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

ونشرت محافظة الجيزة في وقت سابق، انتهاء أعمال محطة جامعة القاهرة ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C"، والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو.

كما نشرت محافظة الجيزة صورًا لانتهاء محطة بولاق الدكرور ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C"، والذى يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

وكان تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ٥٠٠ حالة مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنوعت ما بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز، بالإضافة إلى ضبط مخالفات الاستيلاء على ٣٩١ بطاقة تموينية بحوزة بداليين تموينين لصرف الدعم وقد تم تحرير محاضر بكل المخالفات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية.



من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على حرص أجهزة المحافظة على توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وأنه تم توجيه مسئولى الجهات المعنية بتشكيل لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من استقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.



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