محافظة الجيزة تزيل 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

وتابع محافظ الجيزة، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بإجمالي ٢٠ حالة بناء بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحة ٥ آلاف م٢.

ففي مركز ومدينة منشاة القناطر، تم التعامل مع 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة ٩ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة 4375م عبارة عن استراحات دور أرضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية.

إضافة إلى ذلك، تمت إزالة 8 حالات بقري أبو غالب وبني سلامة وبرقاش والقطا وذات الكوم عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والأسمنت مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل إلى 900م1، وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعد على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحة حوالي 100 م.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية منشأة دهشور، عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525 م2، والثانية بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر على مساحة 100 م2.

أكد راشد أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.