الجيزة.. حملة مكثفة لرفع إشغالات الطريق بجزيرة الدهب وجمع القمامة بمطلع كوبرى الطالبية

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك الإطار كلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.

ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبري الطالبية، فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحًا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور تمت إزالة حالات الإشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدي بأعمال إعادة الشيء لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبري الطالبية في استجابة فورية لشكوى المواطنين.

وهنأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.