الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

احتفالاً بالعيد القومي.. محافظة الجيزة توزع هدايا وألعاب على 50 طفلًا بحديقة السيدة خديجة

احتفالات محافظة الجيزة
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على أن تشمل احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام فعاليات وانشطة مجتمعية وترفيهية ومشاركة لكافه فئات المجتمع سواء اطفال او شباب او مواطني.

 
تصريحات المحافظ جاءت عقب متابعة الفعاليات التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة العربي بحديقة السيدة خديجة بنت خويلد بحي الهرم في اطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وشهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات الاحتفالات والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تم تنظيمها للأطفال.

وأكدت هند عبدالحليم أن الاحتفالية شهدت توزيع هدايا وألعاب على أكثر من 50 طفلًا سواء الزائرين للحديقة أو من دور الرعاية من أبناء محافظة الجيزة وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم.


وقدمت نائب المحافظ الشكر لمؤسسة العربي الشريكة في الحدث، مؤكدًا استمرار تنظيم الفعاليات المجتمعية خلال الأيام المقبلة.  

ورافق نائب المحافظ خلال الفعاليات أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.

 

محافظ الجيزة يهنيء المواطنين بالعيد القومي للمحافظة 

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هنأ أبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.


ويبعث محافظ الجيزة ببرقية تهنئة جاء في نصها "يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة   1919م. 


وقال المحافظ  اننا اليوم  إذا نحيى هذه المناسبة التاريخية، فأننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".


وأشاد المحافظ بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرًا مهمًا لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.


وتتمنى محافظة الجيزة لمواطنيها مزيدًا من التقدم والعافية «كل عام وأنتم بخير».

احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي

احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي
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