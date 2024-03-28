محافظة الجيزة تضبط 160 سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفات المحددة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تمكنت من ضبط 160 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير.

وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والأجهزة المعنية علي مدار أسبوع تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات علي مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية والطرق والمحاور المرورية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

الحملات ساهمت في فرض الانضباط علي منظومة نقل المواطنين

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء والطرق السريعة، وساهمت في فرض الانضباط علي منظومة نقل المواطنين، والأجرة المحصلة مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء او سحب خط سير السرفيس الخاص بهم، أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن او سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.



كما أكد اللواء أحمد راشد، انه تم التشديد علي جهاز السرفيس والاحياء والمراكز والمدن على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحه داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد اي سلوكيات استغلالية

وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد اي سلوكيات استغلالية من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير او تجزئة وتقسيم خط سير المركبات مؤكدا أن تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية علي الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهي الحزم حيال المخالفين.

ولفت "راشد" إلى انه على المواطنين دور كبير في التعاون مع المحافظة والإبلاغ عن اي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب او بخط السير وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل على المواطنين وهي:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

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