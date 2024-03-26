الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يشن حملات مكثفة على مواقف السرفيس والطرق والمحاور

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحملات التي تم تنفيذها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق  تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.
 

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين. 
 

وشدد المحافظ على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها وتقييم اداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع اي مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز. 


ووجه اللواء أحمد راشد مسئولي كافه مواقف السرفيس، بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصه بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعيه المواطنين بالتعريفات المقررة.
 

واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية والتي اسفرت عن ضبط عددًا من المخالفات من قبل بعض السائقين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال جهاز السرفيس. 
 

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصه بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية بدءًا من منزل الطريق الدائري وحتى كوبري عز نطاق حي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال. 


وأشار إلى أن الأعمال تأتى فى إطار مشروع رفع كفاءة وتطوير وتجميل حوض ومحور المنصورية وتحقيق نقلة حضارية شاملة بمحيطه لكونه أحد المحاور المرورية الهامة المؤدية الي العديد من المقاصد السياحية بالمحافظة.


وأضاف اللواء أحمد راشد أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطريق وجانبيه والجزيرة الوسطى وتحديث منظومة الإنارة والمرور والبنية التحتية وشبكة صرف مياه الأمطار وتحسين الوجهة الحضارية وذلك بطول ٢ كم.

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