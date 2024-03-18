محافظة الجيزة تطلب من المواطنين عدم النزل للشوارع بسبب موجة الطقس السيء

طالبت محافظة الجيزة، في إطار متابعة أجهزة المحافظة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعه وحرصآ من المحافظة علي سلامه المواطنين بعدم النزول للشوارع.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول الإ في حالات الضرورة القصوي حيث أنه تشير حالة الطقس أن تشهد القاهرة الكبري أمطار خفيفة إلي متوسطة وعدم أستقرار بحالة الطقس

تنبيهات وارشادات محافظة الجيزة للمواطنين بشأن الطقس السيئ

وأكدت محافظة على أتباع الارشادات والتعليمات الاتية:

- التنبية على جميع المواطنين بالإبتعاد عن أى مصدر من مصادر الكهرباء أثناء وبعد الأمطار خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء حرصآ علي سلامة المواطنين .

- عدم التواجد بجوار اللوحات الأعلانية وأعمدة الأنارة أثناء سقوط الامطار.

- القيادة بهدوء علي الطرق السريعه والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

للأبلاغ عن أى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الامطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الازمات بالمحافظة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.