الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار السلع لمعرض "أهلًا رمضان" الرئيسى فى محافظة الجيزة بالعمرانية

السلع
السلع

افتتح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة بالعمرانية، والذي يقام في أرض الشركة الشرقية للدخان بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والياميش واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ25%، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

  قائمة أسعار السلع الأساسية داخل المعرض جاءت كالتالي:

 

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-سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.
-أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا.
-أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.
-أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.
-دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.
-مكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.
-مكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.
-مكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.
-عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.
-فول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.
-زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.
-زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.
-زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.
-زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.
-مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.
-مسلى نباتي 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.
-شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.
-شاي ناعم 40 جم بسعر 8.5 جنيه.
-لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.
-دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.
-أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.
-صدور دواجن مجمدة 450 جم بسعر 57 جنيهًا.
-جبنة 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
-جبنة 125 جم بسعر 7 جنيهات.

 

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-صلصة طماطم 300 جم بسعر  14.5 جنيه.
-ملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه.
-خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.
-زبيب مصري بناتي 1 كجم بـ100 جنيه.
-بلح جاف (شنطة رمضان) 1 كجم بـ25 جنيهًا.
-جوز هند 1 كجم بـ150 جنيهًا.
-قمر الدين مستورد 400 جم بـ65 جنيهًا.

 قال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أحمد كمال، إن افتتاح معرض أهلًا رمضان سيكون الأربعاء المقبل، بصالة المشروعات الصغيرة بمدينة نصر وبحضور الوزير علي المصيلحي.

وأشار "كمال" إلى أن الوزارة ستطرح كميات كبيرة من السلع المدعمة والأساسية، لافتًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا بضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيهًا، و2000 طن من اللحوم المجمدة بسعر 170 جنيهًا، و2500  طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة.

 

كما يشمل  طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة لطرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

 

كما تم الافتتاح في عدد كبير من المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستنشئ 30 معرضًا، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

وأشار كمال إلى أن شنطة أهلًا رمضان  سوف تكون حسب الطلب، فهناك شنطة تتضمن 6 سلع وتصل إلى عشر سلع لعدد من الشنط  حسب الطلب، على أن  تضم كافة السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100، 150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

معرض أهل ا رمضان الرئيسي محافظة الجيزة بالعمرانية أرض الشركة الشرقية للدخان حي العمرانية السلع والمواد الغذائية

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