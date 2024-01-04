السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
مع بداية الشهر الجديد يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير للتأكد من استقرار أسعارها أم حدث زيادة فيها مثلما حدث في عدد من السلع الأخرى التي شهدت ارتفاعا في الأسعار مع بداية العام الجديد.
السلع التموينية لشهر يناير 2024
ننشر في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 وفق ما تنشره وزارة التموين والتجارة الداخلية كي يستفيد المواطنين القائمين بالصرف من خدمات السلع التموينية.
أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
- سكر وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط وزن 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- مكرونة وزن 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.
- مكرونة وزن 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
- فول وزن 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.
- دقيق وزن 1 كجم ورقي أو بلاستيك بسعر 18.00 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
- جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.