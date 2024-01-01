الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: 335.4 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى نهاية عام 2023 لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وعملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

طرح المرحلة الثانية من شراكة منافذ "المجمعات الاستهلاكية" 

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيطرح المرحلة الثانية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالي 26 منفذا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أننا تلقينا عروضا على  17 فرعا من إجمالي 26 منفذا تم طرحها في المرحلة الأولى في شهر أكتوبر الماضي وسيتم البت فيها غدا الخميس.

وتابع عشماوي، أن الجهاز يستهدف طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية في النصف الثاني من العام المقبل ضمن خطة الدولة للتوسع في المخازن الاستراتيجية بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد، واستثمارات تترواح بين 6 و8 مليارات جنيه لـ4  مخازن.

وأوضح عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين.


وأوضح المصيلحى، أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية المشروعات القومية توفير السلع والمنتجات الغذائية المجمعات الاستهلاكية إبراهيم عشماوي

مواد متعلقة

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة