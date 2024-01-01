التموين: 335.4 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى نهاية عام 2023 لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وعملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

طرح المرحلة الثانية من شراكة منافذ "المجمعات الاستهلاكية"

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيطرح المرحلة الثانية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالي 26 منفذا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أننا تلقينا عروضا على 17 فرعا من إجمالي 26 منفذا تم طرحها في المرحلة الأولى في شهر أكتوبر الماضي وسيتم البت فيها غدا الخميس.

وتابع عشماوي، أن الجهاز يستهدف طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية في النصف الثاني من العام المقبل ضمن خطة الدولة للتوسع في المخازن الاستراتيجية بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد، واستثمارات تترواح بين 6 و8 مليارات جنيه لـ4 مخازن.

وأوضح عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين.



وأوضح المصيلحى، أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.