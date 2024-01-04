الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة السبت

وزير التموين
وزير التموين

يفتتح  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  بعد غدٍ السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.

 

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جدير بالذكر أن  وزارة التموين  اعتمدت على خطة تضمنت العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل، وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات، وبالتالي انخفاض تكلفة النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه جارٍ إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر- ما يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات- فقد تم خلال العام الماضي دخول بعض المناطق اللوجستية والتجارية حيز التنفيذ؛ حيث تم تشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، كما دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

وأضاف أنه جارٍ استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كل محافظات الجمهورية.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع المنطقة التجارية محافظة البحيرة وزير التموين والتجارة الداخلية

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