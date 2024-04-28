محطات الزلازل تُسجل هزتين أرضيتين فى مصر والبحر المتوسط

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل؛ هزتين أرضيتين، اليوم الأحد، وقعت إحداهما داخل مصر، والثانية في مياه البحر المتوسط.

هزة أرضية ضعيفة في مصر بقوة 2.4 درجة

ووفقًا للبيانات التي سجلتها محطات الزلازل؛ فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، بالقرب من منطقة رأس غارب في البحر الأحمر، وكانت قوتها 2.4 درجة على مقياس ريختر، ويتم تصنيف الهزات الأرضية الأقل من 3 درجات بالضعيفة، حيث لا يُمكن الشعور بها، ولا تُسبب أي أضرار.

زلزال في البحر المتوسط بقوة 3.2 درجة

وسجلت محطات الزلازل هزة أرضية أخرى في الساعة السادسة و18 دقيقة في البحر المتوسط، على بُعد 449 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، وبلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس الزلازل، وعلى عُمق 39.6 كيلومتر.

ولم تصدر أي بيانات حول الشعور بالهزتين الأرضيتين أو حدوث أضرار مادية وبشرية على إثرهما.

الهزة الأرضية في محافظة البحر الأحمر