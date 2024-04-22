الإثنين 22 أبريل 2024
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صندوق أسرار ميريت صلاح السعدني.. من رفض الواسطة إلى التربية الريفية الأصيلة (فيديو)

ميريت صلاح السعدني
ميريت صلاح السعدني

أسرار وتفاصيل وحكايات بعيدًا عن الأضواء كانت بطلتها "ميريت" ابنة الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي غادر عالمنا الجمعة الماضي، بعد رحلة فنية ثرية قدم من خلالها أعمالًا فنية حُفرت في ذاكرة الجمهور.

هذا إلى جانب رحلة أسرية أنجبت خلال ابنه الفنان أحمد السعدني، وابنته "ميريت" التي تضم سيرة حياتها تفاصيلًا مُلهمة، ودربًا سارت فيه بمفردها، دون الاستعانة بأضواء والدها لتُمهد لها الطرُقات نحو أحلامها.

تفاصيل حياة ميريت صلاح السعدني

الابنة "ميريت" كانت بطل قصة الفيديو التالية، التي لامست تفاصيلًا هامة ومُلهمة في حياتها:

صلاح السعدني ميريت صلاح السعدني ميريت السعدني ابنة صلاح السعدني أبناء صلاح السعدني

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