شبهية العمدة.. ماذا تعرف عن نظرية الفنان الراحل صلاح السعدني؟ (فيديو)

صدمة كبيرة سادت الوسط الفني والجمهور المصري لخبر رحيل الموت الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر 81 عاما، حيث قدم الفنان الراحل أعمالًا لا تنسى في الدراما والسينما، أصبحت خالدة في تاريخ الفن.

وفي لقاء تلفزيوني قديم، تحدث “السعدني” عما كان يثير أفكاره في ذلك الوقت، مؤسسًا في كلمته نظرية جديدة أطلق عليها "الشبهية" وفي السطور التالية، نستعرض ما حكاية هذه النظرية؟

تحدث الراحل صلاح السعدني عن نظرية الشبهية في إحدى حوارته التلفزيونية، قائلًا:"نحن في الأمة العربية، لدينا كل شئ موجود مثلما يوجد في العالم لكن شبهه".

وضرب السعدني، مثالًا بكرة القدم، قائلًا:"لدينا اتحاد لكرة القدم، وملاعب ومدرجات كرة القدم، وغرف ملابس للاعبي لـ كرة القدم، وجمهور للعبة، و22 لاعبًا مثلما يتم لعب كرة القدم بالعالم، ولدينا حكام بصفارة وجمهور مُشجع مثلما يوجد بالعالم، لكن اللعبة ليست هي اللعبة وإنما مجرد شبيهة بلعبة كرة القدم".

أضاف السعدني:"لدينا أفلام وكاميرات تصوير وغيرها مثلما يوجد بالعالم، لكنها مجرد شبه وليست بشكل جَدي، ففي حياتنا واقتصادنا وزراعتنا وغيره، نظهر كأننا شبه الآخرون، ولسنا الأساس، وأتمنى أن نكون موجودين بشكل جدي وليس بشكل الشبه".

حياة مؤثرة لـ الراحل صلاح السعدني

وغاب صلاح السعدني عن الأضواء والظهور في الإعلام، منذ عمله الدرامي مسلسل "القاصرات" في 2013، حيث اعتزل من وقتها التمثيل والعمل بالفن.

ومن خشبة المسرح، جاء انطلاق السعدني بمسرح جامعة القاهرة، ثم شارك بدور صغير في مسرحية "لوكاندة الفردوس" التي لعب بطولتها عبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي.

درس السعدني بكلية الزراعة مع صديقه المقرب عادل إمام، وشارك الثنائي في عدة أعمال مؤثرة على مدار ما يقرب من 60 عامًا.

ولمع اسم السعدني في التمثيل في منتصف الستينيات، واشتهر بعدة أدوار في المسرح والسينما والتلفزيون، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته في أعمال هامة في السبعيناتفي عدد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية ومنها "الأرض"، "أغنية على الممر"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العمر لحظة"،

إضافة إلى دوره الهام في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" مع مكتشف موهبته عبد المنعم مدبولي، وتعلثق الجمهور بالسعدني بعد اعتذار سعيد صالح عن لعب شخصية "العمدة سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ليذهب الدور إليه، ويقدم مع المؤلف أسامة أنور عكاشة، واحدة من أهم الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية.