ناقد فنى عن رحيل صلاح السعدنى: "نحن فى عصر أشباه النجوم"

في وداع مؤثر، شيعت الأوساط الفنية جثمان الفنان القدير صلاح السعدني إلى مثواه الأخير، بعد رحيله يوم الجمعة، وسط حضور لافت من نجوم الفن، وفي تصريحات للناقد الفني محمد حبوشة، أشاد بمسيرة الفقيد الفنية، مؤكدًا شغفه الدائم بالمسرح وعودته إليه في أوج نجاحه الدرامي.

أكد "حبوشة" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السعدني قدم مساهمات قيمة في السينما والمسرح والدراما، محدودة العدد لكنها غنية بالنجاح، حيث لم يتجاوز عدد أفلامه الأربعين، ومع ذلك، ظلت أعماله خالدة في ذاكرة الجمهور.

وصرح "حبوشة" بأن العصر الحالي يشهد ظهور أشباه نجوم يفتقرون للإبداع والتجسيد الحقيقي للأدوار، مشيرًا إلى أن السعدني كان يمثل الطبقة المتوسطة ببراعة، وأنه الوحيد القادر على تجسيد شخصية "حسن أرابيسك" بتلك الصدقية.

وأضاف أن السعدني كان فنانًا مثقفًا وإنسانًا بسيطًا، استمد ثقافته من الشارع وتربيته في ريف المنوفية، ما أهله لاستيعاب الشخصيات المختلفة والتواصل مع الجمهور بعمق، وأشار إلى أن الحب كان له دور كبير في حياته، سواء للشخصيات التي قدمها أو لزملائه في العمل.

وأوضح أن تربية السعدني في بيئة ثقافية، وعلاقته بالفنان عادل إمام وأخيه الكاتب محمود السعدني، ساهمت في تشكيل شخصيته الفنية، واختتم بالتأكيد على أن السعدني كان مثالًا يحتذى به في الفن المصري، متقنًا للأدوار التراجيدية والكوميدية على حد سواء، ومتألقًا على خشبة المسرح بأدوار تنضح بالبهجة والسعادة.