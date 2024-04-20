السبت 20 أبريل 2024
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توك شو

هل عانى صلاح السعدنى من مرض الزهايمر قبل وفاته؟.. طبيب يكشف

صلاح السعدني
صلاح السعدني

شرح الدكتور أنور الإتربي، الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية في جامعة عين شمس، تفاصيل مرض الزهايمر وتأثيراته المتعددة على الأفراد في مختلف الأعمار، مستشهدًا بوفاة الفنان صلاح السعدني الذي عانى من المرض في آخر سنوات حياته.

أبرز الدكتور الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن الحالة الأولى لمرض الزهايمر تم تسجيلها في ألمانيا، حيث تمت متابعة رجل في الأربعين من عمره لم يكن قادرًا على تذكر أسماء أبنائه، واستمرت المتابعة حتى وفاته، حيث تم تحليل جزء من دماغه ليتم من خلاله اكتشاف المرض.

وأضاف الإتربي أن الإصابة بالزهايمر تبدأ عادة في الخمسينيات من العمر وتزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في السن، مشيرًا إلى أن الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية الدماغية تعد من العوامل الرئيسية للإصابة بالمرض.

وأكد على أهمية الفحوصات الطبية المبكرة واختبارات الذاكرة، خاصة أن جزءًا من الإصابة بالزهايمر يكون وراثيًا ويتطور بشكل تدريجي، محذرًا من أن الأشخاص في الستينيات من العمر والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وضعف الدورة الدموية هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.‎

الدكتور أنور الإتربي الأمراض النفسية والعصبية جامعة عين شمس الزهايمر مرض ألزهايمر الفنان صلاح السعدني عزة مصطفى صالة التحرير الفحوصات الطبية المبكرة

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