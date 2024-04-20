السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شعبة المخابز" تكشف حقيقة تخفيض أسعار الخبز السياحى

الخبز
الخبز

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه بناءً على اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على تخفيض أسعار الخبز السياحي في مصر، كما يأتي هذا القرار بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%.

وبموجب القرار الجديد، أوضح "غراب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه سيتم تطبيق أسعار الخبز السياحي المحدثة اعتبارًا من يوم غد الأحد، وسيكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما سيتضمن القرار أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.

وأوضح غراب أن انخفاض سعر الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحي "الحر" و"الفينو" بنسبة 72% يسهم في تخفيض أسعار الخبز لصالح المستهلك، كما تم التوافق على هذا الإجراء مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور أصحاب المخابز السياحية.

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