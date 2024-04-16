الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"صالة التحرير" يبرز تقريرًا لـ"الدستور" عن اتهام مدرسة بالقاهرة بتدريس المثلية الجنسية

صالة التحرير
صالة التحرير

استعانت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، بتقرير نشره موقع "الدستور"، بعنوان: جدل حول اتهام مدرسة بالقاهرة بتدريس المثلية الجنسية.. وتحرك برلمانى عاجل.

جدل حول اتهام مدرسة بالقاهرة بتدريس المثلية الجنسية.. وتحرك برلمانى عاجل

وتضمن التقرير تفاصيل التحرك البرلماني الذي قام به النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، حيث واجه وزير التربية والتعليم ليكشف حقيقة الأقاويل التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية، حيث إن الوزارة لم تعلن موقفها من هذه الأزمة حتى وقتنا الحالي.

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