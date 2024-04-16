قرار رادع.. أحمد موسى يشيد بالحكم الصادر فى قضية "فتاة الشروق" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار محكمة جنايات القاهرة في قضية وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، أثار جدلًا واسعًا، حيث أكدت المحكمة على معاقبة سائق أوبر المتهم في هذه القضية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، إضافة إلى تغريمه 50 ألف جنيه.

وأشاد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، بقرار المحكمة، معتبرًا إياه حكمًا رادعًا بمعنى الكلمة، وأوضح أن هذا الحكم يُشكِّل رسالة قوية للمجتمع بأن العقوبة تنتظر كل من يتسبب في حوادث مماثلة.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بعد اتهامه بمحاولة خطف حبيبة الشماع بالإكراه، وحيازته لجوهر الحشيش المخدر، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير ذلك المخدر.