مفكر سياسى: هجوم إيران على إسرائيل يُظهر قوتها التسليحية (فيديو)

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن هجوم إيران على إسرائيل يُعد رسالة قوية للعالم، تُظهر قوتها التسليحية الكبيرة، مشيرا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يدرك تمامًا أنه خسر الكثير في الفترة الأخيرة.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"،: "إسرائيل تدرك أنها لم تكن وحدها في مواجهة الهجوم الإيراني، حيث دافعت عنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، كما أن إسرائيل تشكل جزءًا من السياسة الأمريكية الداخلية".

وفي سياق آخر، أشار "سعيد" إلى اختراقات متعددة تعرضت لها السلطة الإيرانية خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن أذرع إيران المنتشرة في عدة دول استنزفت اقتصادها.

وبالنسبة للوضع في غزة، أكد "سعيد" أن الدعم الشعبي العالمي للقطاع مستمر، وأن مصر تسعى جاهدة لوقف إطلاق النار هناك، وأوضح أن حماس، على الرغم من أولوياتها الإقليمية، تدرك جيدًا قدرتها على إدارة غزة مرة أخرى.

وفي ختام حديثه، دعا سعيد إلى تفعيل التفكير العربي الجماعي لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة، وطالب مجلس الأمن وأمريكا بالتوصل إلى رؤية موحدة للتهدئة في المنطقة.