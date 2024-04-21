الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المهن التمثيلية": عزاء صلاح السعدنى للعائلة والأصدقاء فقط.. ونعتذر للصحفيين

صلاح السعدني
صلاح السعدني

قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم استقبال الصحفيين ومُراسلي القنوات التليفزيونية في عزاء الفنان الراحل الكبير صلاح السعدني اليوم الأحد؛ احترامًا لمشاعر أسرته وتفادي ما حدث في جنازة الفنان الراحل.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، وذلك لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام في جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين، مقدمًا الاعتذار لكل وسائل الإعلام والصحفيين.

اجتماع عاجل مع نقابة الصحفيين

وكشف مصدر من داخل النقابة لـ"الدستور"، أن القرار جاء بناءً على رغبة أسرة الفنان الراحل وخاصة نجله الفنان أحمد السعدني. 

وأضاف المصدر، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، سيعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الأيام المقبلة مع نقيب الصحفيين، لبحث آليات تغطية الجنازات والعزاءات الخاصة بنجوم الفن. 

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني 

وتُقيم أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، العزاء مساء اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وشُيِعَت أمس الأول جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وواري جثمانه الثري بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.

موعد ومكان عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني شخصية سليمان العمدة نقابة المهن التمثيلية أزمة بين الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني

مواد متعلقة

مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر يكشف عن اللحظات الأخيرة من حياتها

رغم وصيتها.. أسرة شيرين سيف النصر تقيم عزاءها بالحامدية الشاذلية

انتهاء عزاء الموسيقار حلمى بكر فى مسجد الحامدية الشاذلية

رغم الخلافات.. محمد فؤاد يصل عزاء الموسيقار حلمى بكر

على الحجار يصل عزاء الموسيقار حلمى بكر بمسجد الحامدية الشاذلية

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

صلاح الشرنوبى يقدم واجب العزاء فى حلمى بكر بمسجد الحامدية الشاذلية

صفاء أبوالسعود تؤدى واجب العزاء فى الموسيقار حلمى بكر

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

"إعلامى الوزراء" يوضح حقيقة اختفاء سرير أثرى من متحف قصر محمد على بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو