"المهن التمثيلية": عزاء صلاح السعدنى للعائلة والأصدقاء فقط.. ونعتذر للصحفيين

قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم استقبال الصحفيين ومُراسلي القنوات التليفزيونية في عزاء الفنان الراحل الكبير صلاح السعدني اليوم الأحد؛ احترامًا لمشاعر أسرته وتفادي ما حدث في جنازة الفنان الراحل.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، وذلك لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام في جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين، مقدمًا الاعتذار لكل وسائل الإعلام والصحفيين.

اجتماع عاجل مع نقابة الصحفيين

وكشف مصدر من داخل النقابة لـ"الدستور"، أن القرار جاء بناءً على رغبة أسرة الفنان الراحل وخاصة نجله الفنان أحمد السعدني.

وأضاف المصدر، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، سيعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الأيام المقبلة مع نقيب الصحفيين، لبحث آليات تغطية الجنازات والعزاءات الخاصة بنجوم الفن.

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

وتُقيم أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، العزاء مساء اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وشُيِعَت أمس الأول جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وواري جثمانه الثري بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.