الليلة.. عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

تقيم أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني العزاء مساء اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وشيعت أول أمس جنازة الفنان الكبير، صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وواري جثمانه الثري بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.

عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني

الفنان الكبير صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سويًا وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم"، "وقال البحر "، "يوميات جاب الله"، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق".



وقدم السعدني أيضًا مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب "، "أهل الدنيا "، "شعاع من الأمل"، "الناس في كفر عسكر"، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني "، "نقطة نظام "، "الباطنية"، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

شخصية سليمان العمدة





وتعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور

و نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الكبير صلاح السعدني في بيان رسمي لها جاء فيه: تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فقد فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة.