الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غادة عادل وهنا الزاهد وفتوح أحمد.. يودعون جثمان صلاح السعدنى بمسجد الشرطة

هنا زاهد فى جنازة
هنا زاهد فى جنازة صلاح السعدني

وصل منذ قليل جثمان الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة، وتوافدت منذ قليل أسرة الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، في حي السادس من أكتوبر لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة العصر.

غيّب الموت صباح اليوم الفنان القدير صلاح السعدني الذي رحل وترك لنا تراثًا فنيًا هائلًا سمح له بجدارة أن يكون عمدة الفن المصري، وسبب حزنًا كبيرًا في الوسط الفني لما له من قيمة فنية كبيرة على مدار عقود من الزمان.

وصول جثمان صلاح السعدنى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

 

وزيرة الثقافة تنعى الفنان صلاح السعدني: ستظل أعماله باقية 

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التليفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة".

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

"ليالي الحلمية" وشخصية العمدة سليمان غانم 
 

احترف الراحل صلاح السعدني التمثيل في أوائل الستينيات من خلال التليفزيون وأول مسلسلاته الرحيل عام 1960 وفي عام 1964 قدم مسلسل الضحية.

برع في تقديم الشخصيات التي تحمل نفسية مختلفة ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم، يوميات نائب في الأرياف، قصر الشوق، سنوات الغضب، وأرابيسك".

في بداية الألفية، قدم السعدني مسلسلات "حلم الجنوبي، سنوات الشقاء والحب، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، الباطنية، الإخوة الأعداء".

شخصية العمدة سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية" الأبرز في مشواره الفني ترسخت في أذهان الجمهور وأصبحت لقبه في الوسط الفني.

ومسلسل "القاصرات" عام 2013 كان الظهور الأخير وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجته للراحة التامة.

هنا زاهد وغادة عادل فى جنازة صلاح السعدني
هنا زاهد وغادة عادل فى جنازة صلاح السعدني
هنا زاهد وغادة عادل فى جنازة صلاح السعدني
هنا زاهد وغادة عادل فى جنازة صلاح السعدني
هنا زاهد وغادة عادل فى جنازة صلاح السعدني
هنا زاهد وغادة عادل فى جنازة صلاح السعدني
فتوح أحمد فى جنازة صلاح السعدني
فتوح أحمد فى جنازة صلاح السعدني
فتوح أحمد فى جنازة صلاح السعدني
فتوح أحمد فى جنازة صلاح السعدني
هنادي مهنا فى جنازة صلاح السعدني
هنادي مهنا فى جنازة صلاح السعدني
صلاح السعدني هنا الزاهد الفنان فتوح أحمد مسجد الشرطة الشيخ زايد عزاء صلاح السعدني

مواد متعلقة

وصول جثمان صلاح السعدنى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

الرغيف بجنيه.. أول مخبز سياحي في القاهرة يخفض سعر العيش (صور)

لسة الحب مالي قلوبهم.. رقصة والد ووالدة العروسة تخطف القلوب

أحمد عبدالعزيز يواجه انتقادات حادة بعد تصرفه مع شاب من ذوى الهمم (فيديو)

شبيه عادل إمام ينتشر في النار كالهشيم .. ما القصة؟

ترويج للحضارة المصرية.. ملوك مصر تغير شكل الطريق الدائري

رحيل مؤلم لفتاة أحلام جيل التسعينيات.. رحلة شيرين سيف النصر من بريق الشاشة إلى الوفاة في صمت

"محارب" على الورق.. رحلة محمد سيد بشير من عالم المال للإبداع

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

بتيشرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف حشود إسرائيلية (فيديو وصور)

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

115 غرزة في الوجه.. شاب ينتقم من طالب رفض طلب صداقة على "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة