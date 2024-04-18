الخميس 18 أبريل 2024
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شبيه عادل إمام ينتشر في النار كالهشيم .. ما القصة؟

شبيه الزعيم
شبيه الزعيم

ظهر شبيه الفنان الكبير عادل إمام في عزاء الفنانة الراحلة شرين سيف النصر، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، منذ أيام، وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، إذ حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الإعلامي طارق علام، الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والفنان أحمد عبدالعزيز.


أوضح شبيه عادل إمام، نصر حماد أن هناك العديد من جمهور الزعيم يلتقطون الصور التذكارية معه، نظرًا لدرجة الشبه الكبيرة بينه وبين عادل إمام، إلا أنه يخبرهم أن مجرد شخص يعمل في مجال الصحافة وليس له أي علاقة بالزعيم.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

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ظهر شبيه عادل إمام في عزاء الفنانة الراحلة شرين سيف النصر، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، منذ أيام، وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، إذ حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الإعلامي طارق علام، الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والفنان أحمد عبدالعزيز.


أوضح شبيه عادل إمام أن هناك العديد من جمهور الزعيم يلتقطون الصور التذكارية معه، نظرًا لدرجة الشبه الكبيرة بينه وبين عادل إمام، إلا أنه يخبرهم أن مجرد شخص يعمل في مجال الصحافة وليس له أي علاقة بالزعيم.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي ظهر شبيه عادل إمام في عزاء الفنانة الراحلة شرين سيف النصر، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، منذ أيام، وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، إذ حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الإعلامي طارق علام، الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والفنان أحمد عبدالعزيز.


أوضح شبيه عادل إمام أن هناك العديد من جمهور الزعيم يلتقطون الصور التذكارية معه، نظرًا لدرجة الشبه الكبيرة بينه وبين عادل إمام، إلا أنه يخبرهم أن مجرد شخص يعمل في مجال الصحافة وليس له أي علاقة بالزعيم.



 

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