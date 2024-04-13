السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نزهة العيد الأخيرة.. إقبال كبير من أهالى الجيزة على كوبرى جامعة القاهرة

كوبري جامعة القاهرة
كوبري جامعة القاهرة

واصل أهالي الجيزة، اليوم السبت، توافدهم على كوبري جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، للاحتفال بآخر أيام إجازة العيد.

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وحرصت قوات الأمن على تكثيف وجودها في محيط كوبري جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، لتأمين احتفالات الأهالي في آخر أيام إجازة العيد، كما وجدت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف في محيط الحديقة تحسبًا لأي حالات طارئة.

يأتي ذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر الاحتفال به حتى الأحد المقبل حسب الإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة.

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جامعة كوبري جامعة القاهرة عيد الفطر إجازات عيد الفطر المبارك

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