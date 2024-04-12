الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الفسحة بـ"20 جنيهًا".. إقبال الأهالى على المراكب النيلية فى عيد الفطر (صور)

المراكب النيلية
المراكب النيلية

احتشد عشرات المواطنين أمام أحد المراسي على ضفاف النيل، في منطقة الكورنيش بـ ميدان عبدالمنعم رياض، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أملًا في الحصول على جولة بالمراكب النيلية التي اصطفت لاستقبالهم بالأغاني الشعبية وأفرع النور المضيئة بألوان مختلفة.

وقرر أصحاب المراكب أن يرسوا بها على الكورنيش وغيّروا مقر المرسى بعد أن نزعوا الحديد الموجود في سور النيل، فيما وقفت أعداد كبيرة من عائلات وشباب وغيرهم، منتظرين دورهم في زحام شديد لاستقلال مركب والرقص على نغمات شعبية جديدة، وسط مياه النيل.

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إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات فى ثالث أيام عيد الفطر

"اتفسح في النيل بعشرين جنيه"، وقف رجل أربعيني على أطراف كورنيش النيل جاذبًا المارة للاستمتاع برحلة نيلية تملؤها الفرحة والبهجة والأصوات العالية وسط العائلات وبعضهم البعض.

فيما قالت أم مأمون، التي جاءت برفقة عائلتها السودانية لقضاء بعض الوقت بالنيل، إنهم يعتزون بالنيل كثيرًا عن أي شيء آخر، مضيفة أنهم يأتون دائمًا للتنزه به، معقبة: «فسحة العيد في النيل حاجة تانية خالص».
وأوضح عادل محمود، أن الاحتفال بعيد الفطر لا يكون له معنى بدون ركوب المراكب النيلية التي تلطف الجو وتعطي الأجواء شيئًا من البهجة والسرور، منوهًا: «بنرقص أنا والشباب على الأغاني الشعبية وبنغني مع الأغاني الشعبي في المركب بنفضل طول الربع ساعة بنضحك من الهواء والنيل والأغاني».

وأشار عامر أحمد، أحد الشباب الذي كان ينتظر دوره في ركوب المركب، إلى أن مركب النيل أحد أهم مظاهر الاحتفال التي يحافظ عليها الأهالي في كل مكان بمصر، معقبا: «خروجة كل سنة».
 

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عيد الفطر إدارة كورنيش النيل عبدالمنعم رياض المراكب النيلية الأغانى النيل الاغاني الشعبية

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