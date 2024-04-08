الإثنين 08 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

محمود ياسين التهامى وخالد ذكى يقدمان واجب العزاء فى أحمد فتحى سرور

عزاءالدكتور أحمد
عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور

حضر نقيب المهن التمثيلية خالد ذكي، والمنشد محمود  ياسين التهامي، إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور 

رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور

وأقيم عزاء الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصرى الأسبق، ووزير التربية والتعليم الأسبق، بالقاعة الرئيسة (قاعة السلام) بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع بالخامس.

وحرص على تقديم واجب وكيل المجلس محمد أبو العينين، ورئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة.

وشيعت جنازة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصرى الأسبق، ووزير التربية والتعليم الأسبق، السبت الماضي، من مسجد الشربتلى فى التجمع بالخامس بالقاهرة الجديدة، والذى وافته المنية فجر السبت عن عمر يناهز 91 عامًا.

 

نجل فتحي سرور ينعي والده 

وكان الدكتور طارق سرور، نجل الراحل أحمد فتحي سرور، نشر عبر صفحته على "فيسبوك" خبر وفاته، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا، رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء، يشعر بآلامهم وأحزانهم، بتوفير فرص عمل لمئات من المواطنين وتوفير علاج وتسيير عدد من القوافل الطبية وإنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات أشهرها أول مستشفي أورام أطفال في مصر (مستشفى 57357) إضافة إلى إنشاء العديد من المكتبات بالجهود الذاتية ووراء إعادة إنشاء مكتبة الاسكندرية بموافقة اليونسكو ومساهمة بعض الدول”.

عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور
عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور
عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور
عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور
عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور
عزاءالدكتور أحمد فتحي سرور
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