الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور

عزاء فتحي سرور
عزاء فتحي سرور

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك بمسجد المشير طنطاوي.

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رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

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النيابة الإدارية تنعى الدكتور فتحى سرور


وكان المستشار  الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد نعى باسمه واسم أعضاء المجلس ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، مؤكدًا أن الفقيد كان  أحد أبرز رموز القانون، لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: لقد كان الفقيد الراحل مثالًا يٌحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان  نموذجًا متميزًا في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته، داعيا المولى عز وجل أن يسكن الراحل فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

ورحل الفقيه القانوني أحمد فتحي سرور عن عمر ناهز الـ 92 عامًا عقب رحلة حافلة من العطاء القانوني، حيث كان من أبرز رموز القانون في عهد مبارك.

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رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشعب الأسبق مسجد المشير طنطاوي القانون العمل الوطني

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