السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

الأستاذ الدكتور
الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور

ينعى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والفقيه القانوني الكبير الذي وافته المنية صباح اليوم.

سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة المستشار مسعدعبد المقصود جنازة الدكتور فتحي سرور رحيل أحمد فتحي سرور

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