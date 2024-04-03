الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة

النائب العام في اجتماع
النائب العام في اجتماع جمعية النواب العموم الأفارقة

ترأس المستشار محمد شوقي،  النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من إبريل لعام ٢٠٢٤، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية. 

وذلك عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بعد.

واستعرض خلاله مع النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة.

كما تناول الاجتماع تطورات إنشاء موقعها الإلكتروني، والتحضيرات المتبعة لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.

وقد أكد أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية، وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها وإيجاد أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية، وتوفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتنظيم الفعاليات في هذا الشأن.

المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة ابريل اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية النواب العموم

مواد متعلقة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفى النيابة العامة

النائب العام يأمر بتشكيل 3 لجان لمعاينة أضرار حريق استوديو الأهرام

النائب العام يتوجه إلى البحرين فى زيارة رسمية للمملكة

النائب العام يتحرك لمواجهة الشائعات المنتشرة حول وفاة طالبة العريش (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

قرار مهم من محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى