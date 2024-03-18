النائب العام يأمر بتشكيل 3 لجان لمعاينة أضرار حريق استوديو الأهرام

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بندب النيابة العامة لخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية؛ لمعاينة مسرح حريق استوديو الأهرام" ورفع الآثار منه، لبيان سبب اندلاع الحريق وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

وأمرت النيابة بتشكيل 3 لجان: الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بالجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بالجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.

وكلفت النيابة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.