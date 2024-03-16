السبت 16 مارس 2024
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حوادث

سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

حريق ستوديو الأهرام
حريق ستوديو الأهرام

كشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي نشب فجر اليوم في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية. 

وتبين من التحقيقات أن الحريق نشب الساعة الواحدة صباحًا في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير بالكامل على مساحة شاسعة، وأسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات أساسها الأخشاب والفون والأقمشة ما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وأضافت تحققت نيابة العمرانية أن الحريق أسفر عن إصابة 10 بينهم فردا شرطة من الحماية المدنية، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة، بالإضافة إلى 8 مصابين من المواطنين تلقوا العلاج وخرجوا جميعًا من المستشفى.

وأشارت التحقيقات إلى أن خبراء المعمل الجنائي بدأوا في جمع عينات من المكان المحترق لتحديد الأسباب الحقيقية للحريق، وما زالت التحقيقات جارية حتى اللحظة.

وكشفت التحقيقات عن احتراق 10 عقارات مطلة على استوديو الأهرام بعد امتداد النيران إليها، وقررت النيابة استدعاء المتضررين ومسئولي استوديو الأهرام لسماع أقوالهم والتحقيق في ملابسات الواقعة وتقدير الخسائر التي نجمت عن الحريق، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وتُجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق استوديو الأهرام بعد أن التهمت النيران محتوياته بالكامل، وظل سبب الحريق غامضًا.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث، حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق. 

وكشفت التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول استوديو الأهرام لكومة من الرماد بعدما اشتعلت النيران فيه وفي محتوياته بالكامل، خاصةً أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوي على كميات كبيرة من الفوسفور والأخشاب والأقمشة التي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، وتُقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرًا لاحتراق ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

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