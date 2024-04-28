ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

نيرة صلاح.. طالبة العريش التي توفيت بسبب تناول حبوب الغلال داخل المدينة الجامعية بجامعة العريش بشمال سيناء ما زالت قضيتها مثار اهتمام الرأي العام منذ حدوثها في مارس الماضي حتى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاتها.

وقبل دقائق من انطلاق محاكمة 11 متهمًا بترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول سبب وفاة الفتاة.. نرصد التفاصيل الكاملة للقضية وآخر التطورات.

#حق نيرة صلاح

البداية، كانت في نهاية فبراير الماضي، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من أصدقاء المجني عليها هاشتاج مطالبين بحقها عقب وفاتها بسبب التهديد والابتزاز، موضحين أنهم تفاجأوا بأن الفتاة خلال محادثة والدتها أصيبت بحالة إعياء وقيء مستمر وسقطت على الأرض، وعقب ذلك حاولوا إسعافها وفتشوا في حقيبتها فوجدوا أقراصًا فطلبوا النجدة والإسعاف.

الفتاة الحافظة للقرآن الكريم تبين أنها تناولت حبة غلال سامة للتخلص من حياتها لتعرضها للابتزاز والتهديد من عدد من أصدقائها لفضحها وعقب ساعات من تواجدها في المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.



شائعات بالتسمم والقتل

وخلال التحقيقات، انتشرت شائعات حول قتلها تسممًا، ونشرت أخبار كاذبة، وبث العديد من الأشخاص الشائعات التي كان من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن حسابًا يُدعى موسيلفا "mo silva" يذيع أخبارًا كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، ويوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت - على خلاف الحقيقة - التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفاة وتهديدها بنشرها وقتلها بالسم، بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها، والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.

أهل المتهمين "واصلين"

وبضبط وإحضار المتهم تبين أنه يوتيوبر وتاجر ملابس، وأعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله بغية حصد مشاهدات ومتابعين.

وأقر بصحة إعداده المقطع المنسوب إليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى، وعقب ذلك تداول باقي المتهمين المعلومات المنشورة وزادوا من نشر الشائعات التي تتضمن أن المجني عليها قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.

وتبين هروب بعض مروجي هذه الشائعات للخارج، وبلغ إجمالي المتهمين 11 متهمًا أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وبعد قليل تبدأ محاكمة المتهمين.

وفي السياق ذاته، سبق وأجلت محكمة جنايات شمال سيناء محاكمة الطلاب المتهمين شروق، وطه، بقضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي، والمعروفة إعلاميًا بطالبة جامعة العريش، لـ دور الانعقاد الأول من شهر مايو 2024.