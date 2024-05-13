الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تم تبكيرها لتقفيل السنة المالية.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024

صرف المرتبات
صرف المرتبات

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 خاصة أن وقفة عيد الأضحى ستكون يوم 16 يونيو لعام 2024 وسيوافق عيد الأضحى أيام 17 و18 و19 و20 من شهر يونيو القادم.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وقد أعلنت وزارة المالية أنه سيبدا صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والذي يكون في الاسبوع الثاني من الشهر نفسه، وتلجأ الوزارة إلى تبكير صرف مرتبات الموظفين في بعض المناسبات والأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وحقيقة زيادتها

المالية: تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيو للعاملين بالدولة

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024.

وقد أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيو القادم للعاملين بالدولة والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وقدوم عيد الأضحى المبارك، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو لعام 2024.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من يوم 9 إلى يوم 13 يونيو لعام 2024 لصرف مرتبات العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

والجدير بالذكر أن الموظفون قد اعتادوا على الحصول على العلاوة السنوية بعد عيد العمال الذي يتم الاحتفال به في الاول من مايو من كل عام، وعادة ما كان يتم صرفها مع السنة المالية الجديدة الت تبدأ في الاول من يوليو من كل عام.

ومع اقتراب السنة المالية الحالية من الانتهاء، يبحث الموظفون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2024، ولكن هذه الزيادة تم صرفها بالفعل وتعجيل الزيادة إلى مارس الماضي، فبدأ صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% في 29 فبراير 2024، وبدء استحقاقها في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2024.
 

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