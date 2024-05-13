موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وحقيقة زيادتها

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي يكون في الاسبوع الاخير من الشهر، وتلجأ الوزارة إلى تبكير صرف مرتبات الموظفين في بعض المناسبات والأعياد، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

تصرف وزارة المالية مرتبات الموظفين بعد انتهاء الشهر، على عكس صرف المعاشات الذي يكون مقدم في بداية كل شهر، وحسب بيان صادر عن الوزارة يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024، يوم الخميس الموافق 23 مايو الموافق، على أن يتم صرف المتأخرات وفق بيان وزارة المالية أيام (8 -9- 12) من مايو.

وتوفر وزارة المالية عدة منافذ لصرف مرتبات شهر مايو للموظفين والعاملين بالدولة ويمكنهم ذلك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والبريد المصري، والبنوك المختلفة.

تفاصيل زيادة المرتبات 2024

اعتاد الموظفون على الحصول على العلاوة السنوية بعد عيد العمال الذي يتم الاحتفال به في الاول من مايو من كل عام، وعادة ما كان يتم صرفها مع السنة المالية الجديدة الت تبدأ في الاول من يوليو من كل عام.

ومع اقتراب السنة المالية الحالية من الانتهاء، يبحث الموظفون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2024، ولكن هذه الزيادة تم صرفها بالفعل وتعجيل الزيادة إلى مارس الماضي، فبدأ صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% في 29 فبراير 2024، وبدء استحقاقها في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2024.

وجاءت مرتبات الموظفين بعد الزيادة كالتالي:

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة العالية أو ما يعالها10200 جنيه

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه