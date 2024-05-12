الأحد 12 مايو 2024
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اقتصاد

اعرف موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 حيث تصدرت هذه الكلمات محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، حيث يسعى العديد من الأشخاص للحصول على التفاصيل حول هذه الزيادة وكيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو المقبل 2024.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 

ومن المتوقع تحديد صرف موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 قد حدد خلال الفترة من يوم 1 إلى يوم 6 يونيو 2024، بهدف تسهيل العملية على كبار السن الذين يتلقون المعاشات. 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات والتي بلغت نحو 15%، بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه  وعلى الرغم من أن القانون ينص على زيادة المعاشات في يوليو من كل عام، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة دفعت الرئيس لتبكير موعد الصرف، مع الزيادة المقررة.

جدول زيادة المعاشات لعام 2024 

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول زيادة المعاشات لعام 2024، حيث جاءت الزيادات كما يلي:

زيادة الشريحة الأولى من 1300 إلى 1495 جنيه.
زيادة الشريحة الثانية من 1500 إلى 1725 جنيه.
زيادة الشريحة الثالثة من 1600 إلى 1840 جنيه.
زيادة الشريحة الرابعة من 200 إلى 2300 جنيه.
زيادة الشريحة الخامسة من 2300 إلى 2645 جنيه.
زيادة الشريحة السادسة من 2600 إلى 2990 جنيه.
زيادة الشريحة السابعة من 2900 إلى 3335 جنيه.
زيادة الشريحة الثامنة من 2300 إلى 3680 جنيه.
زيادة الشريحة التاسعة من 3500 إلى 4025 جنيه.
زيادة الشريحة العاشرة من 3800 إلى 4370 جنيه.
زيادة الشريحة الحادية عشرة من 4100 إلى 4715 جنيه.
زيادة الشريحة الثانية عشرة من 4400 إلى 5060 جنيه.
زيادة الشريحة الثالثة عشرة من 4700 إلى 5405 جنيه.
زيادة الشريحة الرابعة عشرة من 10080 إلى 11592 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. وجدول الزيادة

التفاصيل الكاملة.. موعد صرف معاشات شهر مايو لعام ٢٠٢٤

 

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 

للاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.
  2. انقر على أيقونة "صاحب معاش" المتوفرة على الصفحة الرئيسية.
  3. اختر "الخدمات التأمينية" من القائمة المنسدلة.
  4. انقر على "استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
  5. أدخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.
  6. انقر على "استعلام" للحصول على المعلومات المطلوبة.

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