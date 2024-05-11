السبت 11 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال نهار غدا الأحد فيما تتجه درجات الحرارة للانخفاض بشكل مائل للبرودة خلال الليالي على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتبقى معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

تشير التوقعات غدًا إلى وجود طقس حار نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة خلال الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتبقى معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما من المتوقع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة كما يتوقع أن تكون الرياح نشطة على معظم المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في مناطق من جنوب البلاد.

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 11-5-2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

ومن المتوقع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يوم الاثنين 13 مايو الجاري كما يتوقع أن تكون الرياح نشطة على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 14 مايو إلى الجمعة 17 مايو

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على معظم المناطق خلال هذه الفترة، دون توقعات لهطول الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة: العظمى 29 والصغرى 17 
الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 15
العاصمة الإدارية: العظمى 29 والصغرى 17
بنها: العظمى 29 والصغرى 16
كفر الشيخ: العظمى 28 والصغرى 17
المنصورة: العظمى 28 والصغرى 17
الزقازيق: العظمى 29 والصغرى 16
شبين الكوم: العظمى 29 والصغرى 16
طنطا: العظمى 28 والصغرى 16
بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 18
الإسماعيلية: العظمى 29 والصغرى 16
شرم الشيخ: العظمى 34 والصغرى 23

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