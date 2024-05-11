السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات الطقس ليوم السبت 11 مايو.. سماء صافية وارتفاع درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم 11 مايو في مصر وتوقعات درجات الحرارة بالمحافظات.

يسود طقس حار على أغلب أنحاء البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي ترصد الحالة المناخية.

فيما تشهد ساعات الليل طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

txt

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 11-5-2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

ما حالة الطقس غدًا؟

أما عن طقس يوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء وتكون مثير للأتربة على جنوب الصعيد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024

يسود طقس حار خلال فترة النهار على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للبرودة في فترة الليل على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهدت محافظة الإسكندرية، انخفاضا في درجات الحرارة، ورغم ذلك سادت أجواء دافئة على مختلف الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية بمقدار 7 درجات؛ حيث بلغت العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، صاحبها رياح نشطة تراوحت سرعتها بين 50 إلى 60 كم/الساعة.

حالة الطقس الطقس طقس الاسبوع الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل وكواليس القبض على عصام صاصا

تهنئة محمد الشرنوبي لـ"لينا الطهطاوي" تتصدر الترند.. ما القصة؟ (فيديو)

القوس والجدى.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

حالة الطقس اليوم الجمعة 10 مايو في مصر وتوقعات درجات الحرارة

استشارى نفسى يقدم نصائح للطلاب لتجاوز خوف الامتحانات

فى يومه العالمى.. ما الذى يسبب مرض الذئبة؟

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اغتنم الفرصة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في مجال المبيعات

سيارة نقل محملة بالرمال تدهس سيارات إنقاذ على "دائرى المعادى"

تحرك أمنى عاجل.. كواليس القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ218 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يوسع غاراته على مختلف مناطق غزة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟