توقعات الطقس ليوم السبت 11 مايو.. سماء صافية وارتفاع درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم 11 مايو في مصر وتوقعات درجات الحرارة بالمحافظات.

يسود طقس حار على أغلب أنحاء البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي ترصد الحالة المناخية.

فيما تشهد ساعات الليل طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

ما حالة الطقس غدًا؟

أما عن طقس يوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء وتكون مثير للأتربة على جنوب الصعيد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024

يسود طقس حار خلال فترة النهار على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للبرودة في فترة الليل على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهدت محافظة الإسكندرية، انخفاضا في درجات الحرارة، ورغم ذلك سادت أجواء دافئة على مختلف الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية بمقدار 7 درجات؛ حيث بلغت العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، صاحبها رياح نشطة تراوحت سرعتها بين 50 إلى 60 كم/الساعة.