أخبار حالة الطقس اليوم السبت 11-5-2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت 11-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر محور تساؤل الملايين من المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، عقب احتفالات الربيع والذي يعد تمهيدًا لشهور فصل الصيف والذي يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون صيفًا الأكثر ارتفاعًا لدرجات الحرارة بسبب التغييرات المناخية.



أخبار حالة الطقس اليوم السبت 11-5-2024

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم السبت 11-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي أكدت أن وجود طقس حار على أغلب أنحاء البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي ترصد الحالة المناخية.

فيما تشهد ساعات الليل طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبر الأرصاد، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى بمعدل 3 درجات، حيث تصل إلى 36 درجة مئوية في الظل خلال ساعات النهار، وفقًا لبيان الهيئة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 11-5-2024

وأكدت الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات مع أجواء دافئة مصحوب بنشاط في حركة الرياح ووجود فرص خفيفة لسقوط الأمطار.

وأشارت الهيئة إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/ الساعة مع نشاط لحركة الرياح تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بنحو 3 أمتار.



درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في كفرالشيخ العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في الشرقية العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المنوفية العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في الغربية العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في دمياط العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في بورسعيد العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في السويس العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في الفيوم العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في أسيوط العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

