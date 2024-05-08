شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهار غدٍ الخميس، شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا حتى الصباح الباكر، مائلًا للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما توقع الخبراء نشاطًا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتكون أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، مع اتجاه رياح سطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 75. 1 متر مع اتجاه رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 35 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 35 25

كفرالشيخ 35 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 22

بورسعيد 34 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 22

العريش 33 23

رفح 32 21

رأس سدر 28 19

نخل 34 19

كاترين 26 14

الطور 32 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبورماد 32 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 35 22

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 37 24

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 38 25

الوادى الجديد 36 25

أبوسمبل 35 23