الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس ربيعى مستقر على أغلب أنحاء البلاد

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلة على السواحل الشمالية،، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الاقمار الصناعية مائلة للحرارة القاهرة الكبرى شمال الصعيد الصباح الباكر

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