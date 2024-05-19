توزيع درجات اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادى 2024 من أكثر الكلمات البحصية مشاهدة عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورغبة مئات الألاف من الطلاب في معرفة عدد أسئلة وكيفية توزيع الدرجات على الأسئلة.

توزيع درجات اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادى 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادى 2024 والتي يبحث عنها مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023-2024 الترم الثاني والتي جاءت كما يلي:-

الامتحان عبارة عن 6 أسئلة إجمالي درجاته 30 درجة في الترم الدراسي الثاني

1 - السؤال الأول (محادثة) إجمالي درجاته 5 درجات.

2 - السؤال الثاني (اختر) إجمالي درجاته 4 درجات.

3 - السؤال الثالث (القطعة) إجمالي درجاته 6 درجات مقسمة على 3 درجات في سؤال اختر و3 درجات في سؤال مقالي من القطعة.

4 - السؤال الرابع (اختر) إجمالي درجاته 3 درجات مقسمة لكل سؤال نصف درجة.

5 - السؤال الخامس (أكمل بالإجابة الصحيحة) إجمالي درجاته 5 درجات.

6 - السؤال السادس (البراجراف) إجمالي درجاته 7 درجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

يمكن لطلاب الصف الاثل الإعدادي الاستعلام عن درجاتهم في كافة مواد الترم الثاني من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني التابع لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات أو من خلال موقع نتائج التعليم الساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته الشخصية ورقم جلوسه ومحافظة إقامته والضغط على كلمة استعلم للحصول على درجاته في كافة المواد الدراسية التي خضع لامتحانها في الترم الثاني.

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