النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الاعدادية 2024 مادة العلوم لطلاب محافظة القاهرة من أكثر الكلمات البحثية التي نحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة حيث يخضع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة غدا الاثنين الموافق 20 مايو 2024 لذلك يحتاج الطلاب للتدريب على أسئلة الامتحانات والإجابة عنها.

رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الاعدادية 2024 مادة العلوم

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الاستعانة برابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الاعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) للتدريب على امتحانات مادة العلوم التي يخضع لامتحاناتها الطلاب غدا الاثنين الموافق 20 مايو 2024 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عدة أسابيع.

يجيب الطالب على أسئلة محاكية تماما لأسئلة الامتحانات في نهاية العام ويمكن أيضا للطلاب تصحيح اجاباته من خلال نماذج الاجابات المصاحبة لنماذج الأسئلة للمادة وذلك لتدريب الطالب على الامتحانات ورفع التوتر العصبي وأثاره السيئة عليه طوال فترة الامتحانات.

موعد أخر أيام امتحانات الترم الثاني 2024

انطلقت بالفعل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث يوم الخميس الماضي وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية حيث تنتهي الامتحانات النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس المقبل الموافق 23 ماية 2024.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب 3 إعدادي عقب الانتهاء رسميا من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في كافة الكنترولات على مستوى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات وذلك خلال من أسبوع إلى 10 أيام فقط من انتهاء الامتحانات حيث يعقد المحافظين مؤتمرات صحفية لاعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الطلاب.

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