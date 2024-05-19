الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد عمل البريد 2024 .. خدمات هيئة البريد للمواطنين

البريد المصري
البريد المصري

مواعيد عمل البريد 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها عملاء الهيئة القومية للبريد في كافة محافظات الجمهورية الراغبين في قضاء مصالحهم سواء من الخدمات التعليمية أو الإسكانية أو صرف المعاشات إو إجراءات البريد المصري من سحب وإيداع المدخرات أو توصيل الطرود.

مواعيد عمل البريد 2024 

خصصت الهيئة القومية للبريد المصري أكثر من 4500 مكتب لخدمة العملاء في مواعيد عمل البريد 2024 الرسمية حيث تعمل كافة مكاتب الهيئة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الاسعة الثالثة عصرا فيما عدا يوم الجمعة اجازة أسبوعية ثابتة ويومي الخميس والسبت اجازة اسبوعية متغيرة من نكتب لأخر وفقا لخدمة العملاء بمحيط عمل المكتب.

وأمدت الهيئة تشغيل سيارات البريد المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 4 عصرا لتخفيف الضغط على عمل المكاتب البريدية وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

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مواعيد اجازة مكاتب هيئة البريد المصري 2024

يحصل الموظفين والعاملين في الهيئة القومية للبريد المصري 2024 على اجازات أسبوعية يوم الجمعة من كل أسبوع بشكل ثابت مثل سائر المصالح والشركات والمؤسسات الحكومية ويومي الخميس والسبت بشكل متغير وذلك بالإضافة إلى العطلات الرسمية مدفوعة الأجر والتي تقرها الدولة لموظفي القطاع العام والخاص ويتم خلالها تعطيل المصالح الحكومية وهى نحو 22 يوما سنويا.

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خدمات هيئة البريد للمواطنين 

أبرز خدمات هيئة البريد للمواطنين هى:-

1 - الحولات البريدية: خدمة الحوالات البريدية الفورية للأموال عبر المحافظات.

2 - خدمة المراسلات: خدمة توزيع الرسائل سواء نظيرتحصيل رسوم المقررة مقدما أو من خلال شراء الطوابع الموجودة في كافة مكاتب البريد.

3 - خدمة البريد السريع: وهى خدمة تتيح نقل المستندات والبضائع خارجيا وداخليا ومخصصة للمواطنين او الشركات أو البريد أو رجال العمال. 

4 - خدمة نقل الطرود.

5 - خدمات التوفير: وهى وثائق مالية تعتبر سندا بيد المودع صاحب الحساب يقيد فيه جميع عمليات الإيداع والاسترداد ويتم إضافة العائد السنوي في نهاية العام المالي.

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