مواعيد عمل هيئة البريد المصرى وأبرز خدماته للمواطنيين

مواعيد عمل البريد المصرى وأبرز خدماته للمواطنيين من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

مواعيد عمل البريد المصرى وأبرز خدماته للمواطنيين

من 8 صباحا إلى 1 مساء

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري في توقيت واحد وتفتح بعض مكاتب البريد أبوابها للمواطنين على مدار 6 أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وتفتح بعض المكاتب أبوابها للمواطنين على مدار 5 أيام فقط في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

من 8 إلى 3 عصرا ومن الساعاة الـ 4 إلى 10 مساءًا

تعمل بعض المكاتب خلال الفترتين الصباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عصرا والمسائية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءا، لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التي تؤديها تلك المكاتب دون تأخير.

ويتم توزيع المكاتب المسائية وفقا للتوزيع الجغرافي ليغطي كافة المناطق السكنية المحيطة.

مواعيد عمل البريد المصرى وأبرز خدماته للمواطنيين:

مواعيد اجازات مكاتب هيئة البريد المصري :

مواعيد إجازات مكاتب هيئة البريد المصري يحصل موظفي مكاتب هيئة البريد بكافة محافظات الجمهورية على الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين بها في جميع المناسبات الدينية والقومية والوطنية وتكون إجازات مدفوعة الأجر.

ويحصلون أيضًا على إجازات أسبوعية ثابتة "يوم الجمعة" مثل سائر المؤسسات الحكومية ويحصل المكاتب التي تعمل 5 أيام في الأسبوع على إجازة يوما أخرى ويختلف هذا اليوم وفقا للتوزيع الجغرافي فالبعض يحصل على تلك الإجازة يوم السبت والبعض الآخر يوم الخميس بما لا يضر بمصلحة المواطنين المتعاملين مع مكتب البريد.

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